روسيا اليوم: الجيش الأميركي يخلي قاعدة عسكرية شمالي سوريا

أفادت قناة "​روسيا اليوم​" أن ​الجيش الأميركي​ انسحب بكامل عتاده وأسلحته من قاعدة تل أرقم في مدينة ​رأس العين​ شمالي سوريا.

يأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس التركي، ​رجب طيب أردوغان​، أن بلاده ستنفذ عملية جوية وبرية بشرق الفرات في سوريا "لإرساء السلام هناك"، قائلا إنها "باتت قريبة إلى حد يمكن القول إنها ستحدث اليوم أو يوم غد".

في غضون ذلك، أعلن ​البيت الأبيض​ اليوم، أن ​القوات الأميركية​ لن تدعم العملية التركية ولن تشارك فيها.

وأعلنت ​قوات سوريا الديمقراطية​ في بيان اليوم، أن القوات الأميركية لم تف بالتزاماتها وقد انسحبت من المناطق الحدودية مع ​تركيا​، مشيرة إلى "العملية العسكرية التركية في شمال وشرق سوريا سيكون لها الأثر السلبي الكبير على الحرب ضد تنظيم "داعش"، وستدمر كل ما تم تحقيقه من حالة الاستقرار خلال السنوات الماضية".