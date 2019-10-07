أفادت قناة "روسيا اليوم" أن الجيش الأميركي انسحب بكامل عتاده وأسلحته من قاعدة تل أرقم في مدينة رأس العين شمالي سوريا.
يأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستنفذ عملية جوية وبرية بشرق الفرات في سوريا "لإرساء السلام هناك"، قائلا إنها "باتت قريبة إلى حد يمكن القول إنها ستحدث اليوم أو يوم غد".
في غضون ذلك، أعلن البيت الأبيض اليوم، أن القوات الأميركية لن تدعم العملية التركية ولن تشارك فيها.
وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية في بيان اليوم، أن القوات الأميركية لم تف بالتزاماتها وقد انسحبت من المناطق الحدودية مع تركيا، مشيرة إلى "العملية العسكرية التركية في شمال وشرق سوريا سيكون لها الأثر السلبي الكبير على الحرب ضد تنظيم "داعش"، وستدمر كل ما تم تحقيقه من حالة الاستقرار خلال السنوات الماضية".
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا اليوم: الجيش الأميركي يخلي قاعدة عسكرية شمالي سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.