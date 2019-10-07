مسؤول عراقي: نعلم من يقف وراء بعض المندسين في التظاهرات

اكد مستشار الامن الوطني العراقي فالح الفياض ان "الحكومة تدافع عن دستور بني بالدماء والتضحيات"، مشيراً إلى "اننا نعلم من يقف وراء بعض المتسللين الى هذه التظاهرات"، لافتاً إلى ان "اسقاط الفساد وتحقيق التنمية والاصلاح لا يتم الا في ظل الدولة"، مبينا "اننا ندافع عن دستور ودولة بنيناها بالدماء والتضحيات".
ولفت إلى "إننا نقول للاعداء والمتآمرين ان سعيهم سيخيب وقد خاب"، مشيرا الى "اننا نعلم من يقف وراء بعض المتسللين الى هذه التظاهرات"، مؤكداً أنه "لدينا اسماء وتصورات ومعلومات سنعرضها في الوقت المناسب".
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