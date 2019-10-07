مسؤول أميركي: قواتنا لن تدافع عن القوات الكردية ضد أي هجوم تركي في سوريا

لفت مسؤول أميركي لوكالة "​رويترز​" للانباء بأن "​القوات​ الأميركية لن تدافع عن القوات الكردية ضد أي هجوم تركي في سوريا"، مشيراً إلى أن "​الولايات المتحدة​ أبلغت قائد ​قوات سوريا الديمقراطية​ التي يقودها ​الأكراد​ صباح اليوم أن ​القوات الأميركية​ لن تدافع عنها في مواجهة الهجمات التركية في أي مكان وجاء ذلك قبيل هجوم ​تركيا​ متوقع في شمال شرق سوريا".

وأشار إلى أن "القوات الأميركية أخلت موقعين للمراقبة في ​تل أبيض​ و​رأس العين​ في شمال شرق سوريا على الحدود مع تركيا"، لافتاً إلى أن "باقي القوات الأميركية في المنطقة لا تزال في مواقعها".