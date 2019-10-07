مسؤول أميركي: قواتنا لن تدافع عن القوات الكردية ضد أي هجوم تركي في سوريا

لفت مسؤول أميركي لوكالة "رويترز" للانباء بأن "القوات الأميركية لن تدافع عن القوات الكردية ضد أي هجوم تركي في سوريا"، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة أبلغت قائد قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد صباح اليوم أن القوات الأميركية لن تدافع عنها في مواجهة الهجمات التركية في أي مكان وجاء ذلك قبيل هجوم تركيا متوقع في شمال شرق سوريا".
وأشار إلى أن "القوات الأميركية أخلت موقعين للمراقبة في تل أبيض ورأس العين في شمال شرق سوريا على الحدود مع تركيا"، لافتاً إلى أن "باقي القوات الأميركية في المنطقة لا تزال في مواقعها".
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