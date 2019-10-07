ذبيان: إنتصار سوريا على الإرهاب أسقط مفاعيل صفقة القرن

اشار رئيس تيار صرخة وطن ​جهاد ذبيان​ الى أن "​سوريا​ بقيادة الرئيس ​بشار الأسد​ سجلت إنتصاراً إستراتيجياً من خلال الإنتصار الذي حققته في مواجهة الحرب ​الإرهاب​ية التي استهدفتها، وهذا الإنتصار هو ليس فقط على الإرهاب وأدواته، إنما على رعاته الدوليين والإقليميين والكيان الصهيوني والأنطمة العربية التي كانت تسعى الى إسقاط دمشق وقائدها، كونها تشكل الحصن العربي الممانع الأخير في وجه مشروع ​إسرائيل​ في المنطقة"، معتبرا ان "إنتصار سوريا إنما هو إسقاط لمفاعيل مشروع ​صفقة القرن​ التي كانت تهدف الى إنهاء ​القضية الفلسطينية​ بتواطؤ عربي إسرائيلي".

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