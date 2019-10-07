أكّدت النائب ​ستريدا جعجع​ أن "ما نراه اليوم هو صورة لبنان الحقيقيّة ونحن لا بد واصلون إلى أهدافنا"، مشيرة الى "ان كما كانوا يسألونني عندما كان "الحكيم" في المعتقل: ماذا تنتظرين وهل تستأهل القضيّة كل هذه التضحيّة؟ سأجيب اليوم نفس الجواب الذي لطالما ردّدته، نعم القضيّة التي نناضل لأجلها تستأهل كل تضحيّة ممكنة".

وتوجهت جعجع للمغتربين خلال العشاء السنوي للقوات اللبنانية في مقاطعة ​أميركا​ الشمالية، أقيم في فندق الشيراتون في مدينة لافال الكندية، بالقول: "نحن كحزب سياسي نقوم بالمستحيل من أجل أن تتمكنوا من العودة وكل صوت من أصواتكم في صندوق الإقتراع له أهميّة كبيرة جداً لذا عليكم أن تتحضروا بشكل جيّد لإنتاخابات 2022، فنحن كحزب سياسي نتّكل عليكم وكما كانت ​انتخابات​ 2018 جيّدة جداً بالنسبة لنا مع وصول تكتل من 15 نائب لحزبنا، نأمل أن يتمكن الإغتراب من فرض وجوده في الإنتخابات المقبلة بشكل أكبر عبر التنظيم ورص الصفوف كي نتمكن من الحصول على عدد نواب أكبر".

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كانت هذه تفاصيل خبر ستريدا جعجع للمغتربين: كل صوت من أصواتكم له أهميّة كبيرة في انتخابات 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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