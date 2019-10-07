الحريري: الحكومة اللبنانية تقف ضد أي أنشطة عدائية تستهدف دول الخليج العربي

أكد رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ أن " ​الحكومة اللبنانية​ تقف ضد أي أنشطة عدائية تستهدف ​دول الخليج​ العربي"، مشيرا الى انه "بصفتي رئيسا للحكومة أرفض أي تورط لبناني في النزاعات الدائرة حولنا".

وفي حديث لوكالة "أنباء ​الامارات​" لفت الحريري الى ان "الحكومة اللبنانية اتخذت قرارا بعدم التدخل في النزاعات الخارجية أو في الشؤون الداخلية للدول العربية، ولكن مع الأسف يتم انتهاك هذا القرار، ليس من قبل الحكومة ولكن من قبل أحد الافرقاء السياسية المشاركة في الحكومة".

ولفت الحريري الى أنه "ينبغي توجيه الاتهام إلى حزب الله بوصفه جزءا من النظام الإقليمي وليس بصفته أحد افرقاء الحكومة اللبنانية"، مؤكدا أن "لبنان يمثل جزءا لا يتجزأ من العالم العربي، ويرتبط استقراره باستقرار وأمن العالم العربي بشكل عام، ولاسيما فيما يخص الجوانب السياسية والاقتصادية".

ورأى الحريري أن "الجالية اللبنانية في الإمارات تعتبر ثروة إستراتيجية للبنان والإمارات، ومن المهم للغاية أن تجد الدولتان سبلا للاستفادة من شبكات الجاليات اللبنانية في أفريقيا وفي مناطق أخرى لتعود بالنفع على لبنان والإمارات".

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وعلق الحريري على هجمات الطائرات المسيرة على منشأتين نفطيتين في السعودية، معتبرا ان "كانت خطوة متهورة وضعت الخليج العربي والسلام الإقليمي على شفا الانفجار وأدت إلى ارتفاع مستوى التوتر في المنطقة"، مضيفا:"نحن في لبنان نثق في حكمة قيادة السعودية، التي سلطت الضوء على الأهداف المتعمدة من هذا العدوان ولم تستجب لمحاولات استفزازها من قبل الجانب الآخر".

وأشار الحريري إلى أن الوفد المصاحب له الى الامارات سيستعرض فرص الاستثمار المتعددة في قطاع النفط والغاز، مشيرا إلى أنه "سيتم إجراء نقاشات جادة بشأن فرص الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة والمشروعات ذات الصلة".

وفيما يخص قطاع البنية التحتية، أوضح الحريري أن لبنان قدم برنامجا لاستثمار رأس المال في بلاده خلال مؤتمر "سيدر" الاقتصادي الذي انعقد بمشاركة 50 دولة بهدف دعم اقتصاد لبنان، في باريس العام الماضي، مشيرا إلى أن استثمارات بقيمة 17 مليار دولار ستتدفق لدعم قطاع البنية التحتية خلال 8 إلى 10 سنوات من الآن.