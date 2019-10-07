اعتبر وفد اصحاب الشاحنات بعد زيارته رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​ أن "الله انقذ ​الشعب اللبناني​ من ​اضراب​ لسائقي الشاحنات لولا تدخل النائب كنعان ووعده بالتواصل مع وزيرة الداخلية ​ريا الحسن​"، معلنا "تعليق الاضراب الى يوم الاربعاء وسنعود اليه ما لم تتفذ مطالبنا".

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كانت هذه تفاصيل خبر وفد اصحاب الشاحنات بعد زيارته كنعان: نعلّق الاضراب الى يوم الاربعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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