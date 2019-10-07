تنظيم 7082 مخالفة سرعة زائدة خلال أسبوع

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الامن الداخلي​ ـ شعبة العلاقات العامة انه تواصل مفارز السير في قوى الامن الداخلي مهمة ضبط ​مخالفات السرعة​ الزائدة عبر ​الرادارات​ ليلاً نهاراً، التي سجلت خلال أسبوع اعتباراً من 30/9/2019 لغاية صباح 7/10/2019، تنظيم 7082 مخالفة ​سرعة زائدة​، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين وتشكيل رادع لدى السائقين للقيادة بتأنٍ بغية الحدّ من الحوادث.

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