النشرة: تمشيط قوة اسرائيلية الطريق العسكري ما بين الغجر ووادي العسل

افاد مراسل النشرة في ​حاصبيا​، ان قوة اسرائيلية مدعومة بسيارتي جيب هامر، مشطت الطريق العسكري ما بين ​الغجر​ ووادي العسل مرورا ب​العباسية​، وعملت عنصار الدورية على تفقد اجهزة المراقبة وكاميرات الفيديو المثبتة على هذا السياج.

وتزامن ذلك مع تحليق ل​طائرة​ استطلاع دون طيار فوق ​مزارع شبعا​، فيما سجلت بالجانب اللبناني، حركة ناشطة للدوريات المؤللة للجيش واليويفيل في نقاط قريبة من هذا السياج، لمراقبة الوضع وخاصة على محاور عين عرب المجيدية مزرعة بسترا.

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