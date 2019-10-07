أبو فاضل: العهد مطوّق والرئيس عون ليس هو الملام على الأزمة الحالية

أكد الكاتب والمحلل السياسي جوزيف أبو فاضل أن "الناس عندما تجوع ستنزل طبعا إلى الشارع وهذا أمر منطقي". وقال: "عندما يتم تنظيم أي مظاهرة يجب ابلاغ وزارة الداخلية من أجل تأمنيها وبالتالي يجب اعطاء علم وخبر".
ولفت في حديث إذاعي إلى ان "الذين يتظاهرون لا يذكرون جماعة الطائف التي سرقت البلد"، سائلا "من سرق البلد؟"، واعتبر ان " الازمة الاقتصادية ليست وليدة اليوم بل بدأت العام 1991".
وشدد على انه "نحن مع التسوية الرئاسية"، سائلا "هل باستطاعة الحريري أن يترك التسوية؟". وأكد ان "الرئيس ميشال عون ليس هو الملام على الأزمة الحالية كما ان الاعلام اللبناني مقصر واطلاق الاشاعات على العهد أمر طبيعي".
كما اعتبر ان " العهد مطوّق وإذا بقي الوضع على هذه الحالة لا يمكنه ان يكمل"، داعيا إلى "تقديم مستندات تبرهن الاشاعات التي تطلق على الرئيس ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل حول صرف الموال".
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