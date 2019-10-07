أبو فاضل: العهد مطوّق والرئيس عون ليس هو الملام على الأزمة الحالية

أكد الكاتب والمحلل السياسي ​جوزيف أبو فاضل​ أن "الناس عندما تجوع ستنزل طبعا إلى الشارع وهذا أمر منطقي". وقال: "عندما يتم تنظيم أي مظاهرة يجب ابلاغ ​وزارة الداخلية​ من أجل تأمنيها وبالتالي يجب اعطاء علم وخبر".

ولفت في حديث إذاعي إلى ان "الذين يتظاهرون لا يذكرون جماعة الطائف التي سرقت البلد"، سائلا "من سرق البلد؟"، واعتبر ان " الازمة الاقتصادية ليست وليدة اليوم بل بدأت العام 1991".

وشدد على انه "نحن مع ​التسوية الرئاسية​"، سائلا "هل باستطاعة ​الحريري​ أن يترك التسوية؟". وأكد ان "​الرئيس ميشال عون​ ليس هو الملام على الأزمة الحالية كما ان الاعلام اللبناني مقصر واطلاق الاشاعات على العهد أمر طبيعي".

كما اعتبر ان " العهد مطوّق وإذا بقي الوضع على هذه الحالة لا يمكنه ان يكمل"، داعيا إلى "تقديم مستندات تبرهن الاشاعات التي تطلق على الرئيس ميشال عون ووزير الخارجية ​جبران باسيل​ حول صرف الموال".