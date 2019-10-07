سفر التقى النائب نديم الجميل وقدم له هدية تذكارية بإسم الأبرشية

التقى المطران مار يوستينوس ​بولس سفر​ النائب ​نديم الجميل​ في دار المطرانية يرافقه رئيس وأعضاء منسقية زحلة ل​حزب الكتائب​ مع بعض الأصدقاء وذلك بحضور أعضاء المجلس الأبرشي وبعض فعاليات الطائفة السريانية.

وكانت للمطران سفر كلمة رحب فيها بالنائب الجميل حيث قدم له هدية تذكارية بإسم الأبرشية.

كما كانت كلمة للنائب الجميل شكر فيها حفاوة الإستقبال، مشيراً إلى "العلاقة ​الطيبة​ مع السريان في زحلة و​الأشرفية​ ومناطق أخرى في ​لبنان​".