أمن الدولة: توقيف شخص لسرقته خزنة حديدية في بلدة شوكين

أوقفت دورية من المديرية العامة لأمن الدولة، نتيجة التحريات والمتابعة الإستعلامية، وبناء لإشارة القضاء المختص، في محلة ميفدون - النبطية، اللبناني (ح.غ)، لإقدامه على سرقة خزنة حديدية بواسطة الكسر والخلع، من أحد المنازل في بلدة شوكين، وعثرت على محتوياتها التي تضم مستندات هامة منها سندات ملكية، ودفاتر شيكات وتوكيلات قضائية وغيرها.
كما ضبطت داخل منزله العدة التي استخدمها المذكور في عملية السرقة وفتح الخزنة. وسلم الموقوف مع المضبوطات الى مفرزة النبطيةالقضائية عملا بإشارة القضاء.
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