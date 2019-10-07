كنعان يلتقي وفدا من اصحاب الشاحنات بعد قرارهم بالاضراب المفتوح

يلتقي امين سر تكتل "لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان في هذه الاثناء وفدا من اصحاب الشاحنات في المجلس النيابي بعد قرارهم بالاضراب المفتوح وذلك للبحث في الحلول الممكنة للمطالب المطروحة.
وكان كنعان قد تواصل مع وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن بعد قرارها الأخير القاضي بوقف جميع الورش ومنع اصحاب الشاحنات من نقل ناتج الورش.
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