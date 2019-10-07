230 منتسبا للحزب التقدمي الاشتراكي أقسموا اليمين في بتاتر

أقسم اكثر من 230 منتسبا جديدا للحزب التقدمي الاشتراكي "يمين الانتماء"، من مختلف قرى منطقة جرد عاليه، في احتفال اقيم في قاعة آل خويص في بلدة بتاتر.

حضر الاحتفال عضو مجلس القيادة خالد صعب، عضو جمعية المرشدين خالد نجم، مفوض الثقافة فوزي ابو دياب، مفوض التربية والتعليم سمير نجم، مدير المكتبة الوطنية في ​بعقلين​ غازي صعب، واعضاء الوكالة ومعتمدين ومدراء فروع.

وكان سبق قسم اليمين سلسلة محاضرات تثقيفية تناولت:

- النظام الداخلي ودستور الحزب والمؤسسات الرافدة مع المحاضر المحامي نشأت الحسنية.

- التاريخ السياسي والنضالي للحزب التقدمي الاشتراكي مع المحاضر غسان زيدان.

- الفكر السياسي للحزب التقدمي الاشتراكي مع المحاضر فوزي ابوذياب

- المناقبية والالتزام الحزبي بعد القسم مع المحاضر غازي صعب.

واختتمت باللقاء السياسي مع ناصر الدين حول آفاق العمل الحزبي المستقبلي.

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