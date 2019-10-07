صلاح عسيران: لا معنى للموازنة من دون تطبيق الاجراءات الاصلاحية

لفت رئيس المجلس الوطني للاقتصاديين اللبنانيين صلاح عسيران إلى أن "في زمننا هذا نسمع الكثير ولكن نرى القليل"، مشيراً إلى أن " لا وقائع لدي ولا دلائل دامغة ولكن لا سياسات تطبيقية واضحة ويا ليتنا نمتلك نصف معايير الامارات لكانت نصف أو كل مشاكلنا اختفت".
وفي حديث تلفزيوني، أشار عسيران إلى أن "الاماراتيين لديهم تخطيط أي الامر الذي نفتقده وطوروا صناعة سياحية ضخمة جداً بغض النظر عن قطاع البترول"، مؤكداً "إننا نريد حلولا جذرية والموازنة التي قدمت حتى الآن قبل الاجراءات لا تفيد إلا بزمن غير هذا الزمن بل بزمن طبيعي وعادي وفيه رفاهية وبحاجة لجرأة لمواجهة الامور التي نواجه فيها مشاكل".
وأضاف "لا وزارة تخطيط في لبنان، هي ضوء السيارة، فنحن نسير بطريق معتمة من دون ضوء لانه لا وزارة تخطيط عندنا"، مشيراً إلى "إننا نأتي من كل واد عصا ولا خطة مع احترامي لجميع الاحزاب ولوزارة المال".
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