عدنان طرابلسي شارك في احتفال للحجاج في اقليم الخروب: نحذر من السياسات الفاشلة

اعتبر النائب ​عدنان طرابلسي​ خلال مشاركته في الاحتفال الذي أقامته حملة نسائم الرحمة للحجاج، في المركز الثقافي الإسلامي في ​سبلين​ - ​وادي الزينة​ أنه "آن الأوان للمسؤولين في موقع القرار التنفيذي أن ينتقلوا إلى مراحل العمل الجدي وعدم الاكتفاء بالكلام والوعود، وأن يعملوا على تغيير السياسات التي ثبت فشلها الذريع"، متناولا "ما تقوم به ​جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية​ في خدمة الناس وبناء المؤسسات ورعاية الأجيال والأسرة".

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