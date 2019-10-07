هاردن يعتذر للصين عن تصريح مسؤول في روكتس









اسماء السيد - طوكيو: تقدم النجم جيمس هاردن الاثنين باعتذار من الصين عن تصريحات للمدير العام لفريقه هيوستن روكتس المشارك في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، دعم فيها الاحتجاجات المطالبة بالديموقراطية في هونغ كونغ.

وأثارت تغريدة للمدير العام داريل موري انتقادات واسعة في الصين، حيث يحظى روكتس بشعبية، لاسيما وأنه سبق له أن ضم في صفوفه النجم المحلي ياو مينغ. وأدى ما أدلى به موري، الى خسارة روكتس عقودا للرعاية في الصين وإعلان القناة الرسمية التوقف عن بث مبارياته.

ومن طوكيو حيث يقوم الفريق بزيارة ترويجية، قال هاردن، أفضل لاعب في دوري المحترفين لعام 2018، "نعتذر. نحن نحب الصين". أضاف والى جانبه زميله الجديد راسل وستبروك "نحب اللعب هناك. كل منا يذهب مرة أو مرتين كل عام. يظهرون لنا أفضل دعم ونقدر لهم ذلك".

وكتب موري عبر "تويتر" الجمعة "قاتل من أجل الحرية. قف مع هونغ كونغ"، في دعم للاحتجاجات التي تشهدها الأخيرة منذ نحو أربعة أشهر، للتنديد بتراجع الحريات وتزايد هيمنة بكين على شؤون هذه المنطقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي والمطالبة بإصلاحات ديموقراطية.

وسعى موري بنفسه الإثنين الى التخفيف من وطأة ما أدلى به، من دون أن يبلغ حد الاعتذار الذي تقدم به هاردن. وكتب المدير العام للفريق الذي دافع ياو مينغ عن ألوانه عام 2002 "لم أقصد بتغريدتي أن أتسبب بأي إساءة الى مشجعي روكتس وأصدقائي في الصين".

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وتابع "كنت أعبّر عن فكرة واحدة، بناء على تفسير واحد لحدث معقد. أتيحت لي منذ التغريدة (الأولى)، العديد من الفرص لسماع وتفهم مقاربات أخرى (...) لطالما قدرت الدعم المهم الذي يوفره مشجعونا ورعاتنا في الصين، وآمل في أن يقدر هؤلاء الذين ثار غضبهم، أن نيتي لم تكن الإساءة إليهم أو سوء تقديرهم".

وكانت رابطة دوري المحترفين "ان بي ايه" قد سعت بدورها للنأي بنفسها عن تصريحات موري، اذ أبدت أسفها لأنه "أساء الى العديد من أصدقائنا ومشجعينا في الصين"، مذكرة بأن الأخير "أوضح أن تغريدته لا تمثل روكتس أو الـ +ان بي ايه+".

وتعد السوق الصينية ذات أهمية كبيرة بالنسبة الى دوري المحترفين. وعلى سبيل المثال، من المقرر أن يخوض فريقا لوس أنجليس ليكرز وبروكلين نتس مباريات في مدينتي شنغهاي وشينزين في الأيام المقبلة، ضمن تحضيراتهما لانطلاق الموسم الجديد في أواخر الشهر الحالي.

دفعت تعليقات موري القناة الرسمية الصينية "سي سي تي في" وشركات أخرى تعرض مباريات الدوري الأميركي عبر خدمات البث التدفقي، الى إعلان أنها ستمتنع عن عرض مباريات هيوستن. كما أعلنت شركات راعية مثل "لي نينغ" ومصرف الاستثمار شنغهاي بودونغ، قطع علاقاتها مع الفريق الأميركي على خلفية ما أدلى به مديره العام.

كما أعلنت رابطة دوري كرة السلة الصيني (سي بي ايه) أنها ستقطع علاقاتها مع روكتس على خلفية "التعليقات غير الملائمة" لموري. وسبق للنادي الأميركي السعي الى تأكيد أن ما أدلى به مديره العام لا تمثل سياسته، وذلك من خلال تغريدة لمالكه تيلمان فرتيتا أشار فيها الى أن موري "لا يتحدث باسم النادي"، وأن الأخير ليس "منظمة سياسية".