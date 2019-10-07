دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters ترامب يهاجم بيلوسي ويقول إنها قد تكون مدانة بالخيانة واشنطن (رويترز) - شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما مباشرا على رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قائلا إنها قد تكون مدانة بالخيانة بسبب ما وصفه بعلمها بتوصيف عضو ديمقراطي كبير لمكالمته الهاتفية مع رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي. وقال ترامب على تويتر " نانسي بيلوسي كانت تعرف كل أكاذيب شيفتي آدم شيف الكثيرة وعمليات التحايل الكبيرة التي ارتكبها على الكونجرس والشعب الأمريكي". (إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)

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