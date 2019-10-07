دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي هذه هي آمن المناطق للعيش بها حول العالم عند حدوث كارثة

هل فكرت إذا وقعت كارثة عالمية أين عليك الذهاب؟.. مجموعة من العلماء أجروا بحثًا عن الأماكن الأكثر ملاءمة للعيش والبقاء على قيد الحياة حال انتشار وباء قاتل أو كارثة تُهدد حياة البشر.

دولة استراليا جاءت في مقدمة الأماكن التي تلائم العيش حال وجود كارثة عالمية بتقييم 0.71، تليها نيوزيلندا بـ0.68، ثم أيسلندا بـ0.64.



البحث الذي أجراه العلماء أوضح أن أكثر الناس الذين لديهم فرص أكبر في النجاة هم الساكنون في جزر معزولة، لأن ذلك يجعلهم أقل عرضة للإصابة بعدوى الأوبئة.

وحققت الجزر المتبقية معدلاً لم يتجاوز الـ0.50، وضمت هذه القائمة كلاً من جزر اليابان وباربادوس وكوبا وفيجي وجامايكا، ما يجعلها أقل ملاءمة لتأمين بقاء البشرية

ولكن هي هذه الدول هي الوحيدة الملائمة، العلماء نوهوا في بحثهم إلى أن هذا التصنيف قابل للتغيير إذا ما استطاعت البلدان المعنية زيادة إنتاجها من الغذاء والطاقة.

