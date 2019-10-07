شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل النواب": اللجنة تستعرض معوقات عمل السيارات الكهربائية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إنه سيتم طرح المعوقات أمام السيارات الكهربائية والوقوف على شكاوى الشركات المستوردة والمنفذة لتكنولوجيا شحن وصيانة السيارات الكهربائية، والتى تمثلت فى معاناتهم من البيروقراطية.

وأكد عضو مجلس النواب، على أهمية إزالة أية عقبات أمام النوع الجديد من السيارات، والذى من المتوقع أن يحدث نقلة نوعية وثورة تكنولوجية كبيرة، خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات، وتكلفة قطع الغيار والصيانة الدورية بعد قرار تعويم الجنيه، ومن المتوقع أن يحدث إقبالا كبيرًا جدًا بعد تحرير سعر البنزين بشكل نهائي، وكذلك بعد نجاح الدولة المصرية فى اجتياز أزمة الكهرباء، ومع احتياج الجميع لمصادر طاقة بديلة، والتوقف عن الاعتماد على المشتقات البترولية بمفردها، إلا إنها تواجه مشكلات، بسبب عدم تقنين أوضاعها وتراخيصها اللازمة.

Advertisements

وأوضح أن هناك بيروقراطية ضد السيارات الكهربائية، وكل جهة حكومية تخاف من إعطاء الموافقة النهائية حتى الآن، فالمرور يخشى من تعطل حركة السير، والصناعة لم تضع المعايير الفنية الخاصة بالسوق المصرى، وبالتالى تعرقل عمليات الإفراج الجمركى، والكهرباء لم تعط التصريح لشركة شحن السيارات ببيع الكهرباء بشكل مباشر، وبالتالي فالمنظومة لم تكتمل.

وأشار النائب إلى أن رواج سوق السيارات الكهربائية يعني ضخ استثمارات هائلة ما بين صناعة تجميع السيارات وخدمات الشحن والصيانة والبنية التكنولوجية اللازمة على الطرق السريعة وداخل المدن، إلا إنه هناك تباطؤ غير مفهوم فى تقنين أوضاع السيارات الكهربائية، مؤكدا أن البنية التحتية هى الشرط الأول لانتشار هذه السيارات فى الشارع، وهذا الأمر يحتاج لتعاون بين جميع الجهات، سواء الحكومية أو القطاع الخاص.