شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يناقش اليوم تعديل قوانين العقوبات ورسوم الشهر ومدينة زويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، و3 مشروعات قوانين، مقدمة من النواب عبد المنعم العليمي، ود. خالد حنفي، وسعيد طعيمه، بشان تغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة والغير.

كما يناقش تقرير اللجنة الشريعية مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، ويناقش أيضا تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012، بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.