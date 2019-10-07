محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):
أعلن مركز كارتر سنتر في بيان أن الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر أصيب بجروح طفيفة بعد سقوطه في منزله بمدينة بلاينز في ولاية جورجيا.
وقالت منظمة كارتر غير الربحية في بيان عبر تويتر أمس الأحد إن الرئيس الأسبق، 95 عاما، أصيب بجرح أعلى حاجبه تطلب استخدام خيوط جراحية لمعالجته.
وأوضحت أن كارتر - أكبر رئيس أمريكي سابق لا يزال على قيد الحياة – كان يتطلع لحضور حفل افتتاح مشروع "هابيتات فور هيومانيتي" في ناشفيل مساء الأحد.
وحضر كارتر الافتتاح بعد وضع ضمادة جروح على مكان الإصابة.
وفي مايو، أصيب كارتر بكسر في الفخذ وهو في طريقه لرحلة صيد للديوك الرومي، وتم نقله إلى المستشفى لفترة قصيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الأمريكي الأسبق كارتر يتعرض للسقوط مجددا في منزله بولاية جورجيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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