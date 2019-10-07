35 مرشحا يتقدمون بأوراق ترشحهم في الانتخابات الرئاسية في سريلانكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كولومبو- (د ب ا):

قال مسؤولون اليوم الاثنين إن 35 مرشحا تقدموا بأوراق ترشحهم في الانتخابات الرئاسية في سريلانكا المقررة في 16 نوفمبر المقبل، وذلك على الرغم من اقتصار المنافسة على حزبين رئيسين.

ويشار إلى أن أبرز المنافسين في الانتخابات التي يحق لـ9ر15 مليون شخص الإدلاء بأصواتهم فيها هما وزير الدفاع السابق جوتابايا راجاباكسا من الحزب المعارض الرئيسي وساجيث بريماداسا من الحزب الحاكم.

وقد تجاوز عدد المرشحين العدد الذي تم تسجيله في انتخابات 2010 وبلغ 22 مرشحا.

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وقال رئيس اللجنة الانتخابية ماهيندا ديسابريا للصحفيين" عدد المرشحين سوف يزيد من تكلفة الانتخابات بالإضافة إلى أنه سوف يمثل عبئا على المسؤولين".

وأضاف أن التكلفة المقدرة للانتخابات هى 5ر4 مليار روبية ( 7ر24 مليار دولار)، ولكن في ظل ارتفاع عدد المرشحين من الممكن ارتفاع التكلفة إلى 5 مليار روبية.

وينافس وزير الدفاع السابق جوتابايا راجاباكسا، شقيق الرئيس السابق ماهيندا راجاباكسا تحت راية حزب جبهة الشعب، و بريماداسا مع تحالف أوسع يطلق عليه الجبهة الديمقراطية الجديدة.