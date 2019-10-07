خروج 5 حالات من المصابين بتسمم الفسيخ بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية- فاطمة الديب:

قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، إن 5 حالات من المصابين بتسمم الأسماك المملحة "الفسيخ" خرجوا بعد خضوعهم للعلاج وتماثلهم للشفاء.

وأوضح مسعود، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" اليوم الاثنين، أن مستشفيات المحافظة استقبلت 7 حالات، من المصابين بتسمم لفسيخ، وقدمت لهم الخدمات الطبية اللازمة، وخرجت 5 حالات، وجاري الإبقاء على 2 بمستشفى الزقازيق العام، لحاجتهم للتنفس الصناعي.