عبد المهدي يتلقى اتصالا من بومبيو ويؤكد له عودة الاستقرار

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد- (د ب أ):

تلقى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الاثنين بأن عبد المهدي أكد خلال الاتصال عودة الاستقرار وقرب إصدار قرارات إصلاحية وإجراءات جديدة.

وأضافت أن عبد المهدي استعرض تطورات الأوضاع الأمنية وأكد عودة الحياة إلى طبيعتها بعد رفع حظر التجوال. كما أكد سيطرة القوات الأمنية وإعادة الاستقرار، وتقديم الحكومة حزمة من الإصلاحات والإجراءات واستمرارها في تقديم المزيد منها في الأيام المقبلة لتلبية مطالب المواطنين .

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من جهته، أعرب بومبيو عن ثقته بالقوات العراقية، وأكد على موقف الولايات المتحدة الداعم للعراق ولجهود الحكومة بتعزيز الأمن والاستقرار.

على صعيد ذي صلة، ذكرت الوكالة العراقية أن إجراءاتٍ بدأت لمحاسبة الضباط والآمرين والمراكز ممن ارتكبوا أفعالا خاطئة خلال التوترات الأخيرة.

كما ذكرت أن رئيس الوزراء وجه بسحب الجيش من مدينة الصدر شرق بغداد واستبدالها بالشرطة الاتحادية.