سقوط عصابة سرقة متعلقات رواد الأندية بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم- حسين فتحى:

ألقت الأجهزة الأمنية بالفيوم، اليوم الاثنين، القبض على تشكيلًا عصابيًا تخصص فى سرقة الأندية الرياضية، وحقائب المترددين عليها.

تلقى اللواء عادل الطحلاوي مدير أمن الفيوم، العديد من البلاغات من المترددين على العديد من الأندية الرياضية، بتعرضهم للسرقة.

جرى تشكيل فريق بحث قاده الرائد أحمد حسين طرفاية رئيس مباحث قسم شرطة الفيوم أول، لحل لغز السرقات.

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وتبين من خلال التحريات التي جمعها النقيب أحمد عبدالحكيم معاون القسم، أن وراء ارتكاب الجرائم "أحمد. ح" ١٧سنة، و"صلاح. ع" 18 سنة، و"أحمد. خ"، و"إيهاب. س".

جرى القبض على المتهمين، وتبين أنهم يستخدمون أسلوب المغافلة لسرقة الهواتف والأموال من حقائب المترددين على الأندية، ويقومون بعرضها للبيع بثمن بخس بشارع السنترال، بمدينة الفيوم.

بالعرض على اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائى بالمحافظة، جرى إحالة المتهمين للنيابة، حيث أمر أحمد مرزوق رئيس نيابة بندر الفيوم بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.