عبد المهدي يخطر بومبيو بعودة الحياة إلى طبيعتها في العراق

بحث رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الاحتجاجات الشعبية التي عمت العراق خلال الأيام القليلة الماضية، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال مكتب عبد المهدي في بيان اليوم الاثنين: "استعرض رئيس مجلس الوزراء تطورات الأوضاعالأمنية وعودة الحياة إلى طبيعتها بعد رفع حظر التجوال، وأكد سيطرة القوات الأمنية وإعادة الاستقرار".
وأضاف البيان أن الحكومة طرحت حزمة من الإصلاحات والإجراءات وسوف تستمر في تقديم المزيد لتلبية مطالبالمواطنين.
وفي وقت سابق، وجه الرئيس العراقي، برهم صالح، بمواصلة التحقيقات في استخدام العنف ضد المتظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة وحوادث الهجمات على وسائل الإعلام.
وشهدت العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية في العراق احتجاجات عارمة بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد وعدم محاكمة الفاسدين، وطالب المشاركون فيها باستقالة الحكومة وتحسين الخدمات ومكافحة الفساد.
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