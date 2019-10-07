حقيقة تعرض سفير إيران في الأمم المتحدة لاغتيال بيولوجي

نفى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، تعرض سفير إيران في الأمم المتحدة مجيد تخت روانتشي، لاغتيال بيولوجي، مؤكدا إصابته بمرض السرطان وخضوعه للعلاج الكيميائي في نيويورك، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقال ظريف: "أنفي قضية تعرض السيد مجيد تخت روانتشي لمحاولة اغتيال بيولوجي، وهو يقضي مراحل العلاج الكيميائي في الوقت الراهن".

ولم يتمكن روانتشي من المشاركة ضمن الوفد الإيراني في اجتماعات الجمعية العامة للأمم

المتحدة لهذا العام، كما لم يسمح لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بعيادته في المستشفى الذي يقع على بعد أمتار من مبنى الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك بسبب القيود الأمريكية التي فرضت على تحركات الوفد الإيراني وخاصة الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية.

وشغل مجيد تخت روانتشي في وقت سابق، منصب مساعد وزير

الخارجية الإيراني للشؤون الأوروبية والأمريكية، كما كان ضمن الوفد الإيراني المفاوض بشأن برنامجها النووي وشارك في المفاوضات التي أفضت إلى التوقيع على الاتفاق النووي بين إيران والدول 5+1 عام 2015.

وأضاف ظريف في تصريح لوكالة أنباء البرلمان الإيراني، أن تشخيص إصابة تخت روانتشي بالمرض تم في نيويورك، وأنه لم يكن على علم بمرضه عندما كان في إيران في وقت سابق، مؤكدا انه كان سيعالج في طهران لو تم تشخيص المرض في إيران، وأن طبيبه أكد ضرورة إجرائه عملية جراحية على الفور.