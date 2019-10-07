السفارة الروسية في واشنطن تؤمن عودة البرلمانية يوماشيفا

قالت السفارة الروسية في واشنطن إن موظفين من السفارة سيرافقون العضو في مجلس الدوما الروسي، إينغا يوماشيفا إلى مطار نيويورك للإشراف على سفرها، بعد تعرضها هناك للاستجواب، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وصرحت السفارة الروسية في وقت سابق أن موظفا في

مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي أوقف البرلمانية الروسية في مطار نيويورك، بعد وصولها من موسكو إلى هناك للمشاركة في منتدى بدعوة من الجانب الأمريكي.

وأوضح السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، على إثر ذلك،

أن البرلمانية الروسية احتجزت لدى وصولها الأراضي الأمريكية وتم اقتيادها إلى غرفة خاصة حيث وجه إليها الموظف المذكور "أسئلة مبهمة وغير مقبولة"، ثم عرض عليها مواصلة الحوار "في أجواء أخرى غير رسمية".

وقد دانت وزارة الخارجية الروسية، بشدة تعمد مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي استجواب البرلمانية الروسية، في مطار نيويورك، واصفة هذا العمل بالعدائي.