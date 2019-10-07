قسد: أي هجوم تركي سيقوض الجهود الناجحة لهزيمة "داعش"

حذرت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الاثنين، من أن الهجوم الوشيك الذي تهدد تركيا بشنّه على مناطق سيطرتها سيقوض الجهود، التي بذلتها للقضاء على تنظيم «داعش» الإرهابي.

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وقالت في تغريدات على حسابها على «تويتر»، إن «أي هجوم تركي سيقوض الجهود الناجحة لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي»، وسيسمح «بعودة قادة التنظيم المتوارين في الصحراء».