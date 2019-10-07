تصادم سفينة كورية شمالية ودورية يابانية في بحر اليابان

أعلنت قوات حرس السواحل اليابانية، اليوم الاثنين، إن تصادماً وقع بين زورق دورية ياباني وسفينة صيد كورية شمالية ضخمة، مما أدى إلى تدفق المياه إلى السفينة الكورية وتقطع السبل بنحو 20 من أفراد طاقمها في بحر اليابان.

وقال متحدث باسم حرس السواحل إن الزورق الياباني التابعة لهيئة المصايد حاول إنقاذ أفراد الطاقم.

وأضاف أن الحادث وقع على بعد 350 كيلومتراً شمال غربي شبه جزيرة نوتو بوسط اليابان في نحو الساعة 0010 بتوقيت جرينتش، قائلاً إن قوات حرس السواحل أرسلت سفناً للمساعدة في عملية الإنقاذ.

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ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية(إن.إتش.كيه) عن هيرويوكي سوماتسو نائب وزير الزراعة والغابات ومصايد الأسماك قوله إن السفينة الكورية الشمالية ربما تكون غرقت وإن التصادم وقع في المنطقة الاقتصادية اليابانية.