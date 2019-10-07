كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قسد تحذر تركيا: أي هجوم في الصحراء سيُنعش داعش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت قوات سوريا الديمقراطية، تحالف الفصائل الكردية والعربية التي تدعمها واشنطن، اليوم الإثنين، تركيا من شنّ أي هجوم على مناطق سيطرتها.

وقالت قسد في تغريدات على حسابها على تويتر، إن "أي هجوم تركي سيقوض الجهود الناجحة لهزيمة تنظيم داعش"، وسيسمح "بعودة قادة التنظيم المتوراين في الصحراء"، ويحرك فلول التنظيم داخل مخيم الهول للاجئين.

وقالت الإدارة الذاتية، إن "المهاجرات الداعشيات ينظمن أنفسهن داخل المخيم، بنشر الفكر المتطرف لدى الأطفال دون سن الرشد"، واعتبرت أن "هذا إن دل على شيء إنما يدل على الارتباط الموضوعي الوثيق بين ما يجري داخل المخيم، وتهديدات حزب العدالة والتنمية، على لسان رئيسه أردوغان".

وأردفت "إذا خاطر وجازف أردوغان بتنفيذ تهديده ووعيده اليومي، فإن المنطقة ستكون بين لهيب من النار، ونشر الفوضى التي لا تحمد عقباها، وسيكون من الصعوبة بمكان السيطرة عليها. خاصة ما سيؤول إليه المصير في مخيم الهول من إعادة تنظيم داعش لترتيب أوراقه، والبدء بمرحلة جديدة عنوانها القتل، والتطرف، والفوضى العارمة، ولن تقف حدودها عند جغرافية بعينها بل ستنتشر في كل الجغرافيات".

وأصدرت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الأحد، بيانًا حذرت فيه من أن التدخل العسكري من جانب تركيا في الأراضي السورية، سيكون بمثابة كارثة على المنطقة، ونتيجة له سيعود تنظيم داعش إلى المنطقة التي هزم فيها.

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ويأتي هذا البيان رداً على تهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي قال فيها إن التدخل التركي ضد الأكراد في شمال وشمال شرق سوريا بات "وشيكاً"، مؤكداً أن "صبر أنقرة نفد في انتظار دعم الولايات المتحدة لهذا العمل العسكري".

وكتب مركز تنسيق العمليات العسكرية للقوات السورية الديمقراطية عبر شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، أن "التهديدات التركية في شمال شرق سوريا ستكون كارثة على المنطقة بأسرها، وسيعود داعش".

وتابع "أي هجوم تركي سيلغي سنوات من الجهود الدولية لمكافحة التهديد الإرهابي لتنظيم داعش بالنسبة للعالم".

ولا يزال تنظيم داعش موجوداً في الصحراء السورية الواقعة في محافظة حمص، ولا تزال هناك خلايا نائمة لأتباعه في أجزاء كثيرة من شرق سوريا.



