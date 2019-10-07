كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البيت الأبيض: القوات الأمريكية لن تدعم عملية تركيا في شمال سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن البيت الأبيض بعد محادثات هاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، أن الولايات المتحدة لن تدعم تركيا في عمليتها في شمال سوريا.

وقال البيت الأبيض، في بيان: "اليوم، تحدث الرئيس دونالد ترامب مع رئيس تركيا رجب طيب أردوغان عبر الهاتف. ستمضي تركيا قريبًا إلى الأمام من خلال عمليتها المخططة منذ فترة طويلة في شمال سوريا".

وأضاف بيان البيت الأبيض: "لن تدعم القوات المسلحة للولايات المتحدة العملية أو تشارك فيها، ولن تكون قوات الولايات المتحدة، بعد أن هزمت الخلافة الإقليمية لتنظيم داعش، في المنطقة المجاورة".

جاء هذا الإعلان بعد فترة وجيزة من تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن أنقرة ستطلق عملية جوية وبرية عسكرية شرق نهر الفرات في سوريا في الأيام المقبلة.

ووفقًا للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، ستنشئ أنقرة منطقة آمنة في سوريا لإبادة الإرهابيين وضمان العودة الآمنة للاجئين إلى وطنهم.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم السبت، إن أنقرة تخطط لإطلاق عملية في شمال سوريا شرق نهر الفرات في الأيام المقبلة.

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ووفقا له، فإن الغرض من العملية هو تطهير الحدود السورية مع تركيا من الميليشيات الكردية، وإنشاء منطقة آمنة وإيواء اللاجئين السوريين هناك.

في 7 أغسطس، اتفقت تركيا والولايات المتحدة على إنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا بعد أشهر من التوترات بين البلدين حول وجود ميليشيات كردية في المنطقة.

في وقت لاحق من شهر أغسطس، حذر "أردوغان" من أن بلاده قد تشن عملية عسكرية ضد القوات الكردية في سوريا إلى الشرق من نهر الفرات إذا فشلت الولايات المتحدة في تلبية شروط أنقرة لمنطقة آمنة.

تخضع المنطقة الواقعة إلى الشرق من نهر الفرات حاليًا لقوات الدفاع عن النفس، والتي تتألف أساسًا من الميليشيات الكردية، بما في ذلك وحدات حماية الشعب الكردي المدعومة من الولايات المتحدة، والتي تعتبرها أنقرة إحدى الشركات التابعة لحزب العمال الكردستاني (حزب العمال الكردستاني)، مدرج كمنظمة إرهابية في تركيا.

في ديسمبر 2018، أعلن "أردوغان"، أن تركيا مستعدة لبدء عملية عسكرية ضد الميليشيات الكردية على الضفة الشرقية لنهر الفرات وكذلك في منبيج السورية، الواقعة بالقرب من الحدود التركية إذا لم تقم الولايات المتحدة بإزالة المقاتلين من هناك.

بعد ذلك بفترة قصيرة، أعلن الرئيس التركي، أنه قرر تأجيل بدء العملية بعد محادثة هاتفية مع ترامب في منتصف ديسمبر، والتي كشفت خلالها الرئاسة الأمريكية عن خططه لسحب جميع القوات الأمريكية من سوريا.