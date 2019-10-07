كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كم مرة سجنتك".. فيديو لأمير قطر السابق يتباهي بحبس مواطني بلاده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر مقطع فيديو، على مواقع التواصل الاجتماعي، لأمير قطر السابق الأمير حمد بن خليفة، خلال تصريحات له مع أحد المصوريين، وهو يتفاخر بحبس القطريين.

وحسب المقطع المصور المتداول؛ فإن أمير قطر السابق كان حاضرًا لإحدى فعاليات مسابقات بطولة العالم لألعاب القوى التي تستضيفها العاصمة القطرية، الدوحة، وأحد المحيطين به يهنئه ويرحب به فيرد عليه “كم مرة سجنتك”! .

والملاحظ في المقطع المصور، هو علامات التعب والإرهاق وعدم التركيز التي بدت على وجه أمير قطر السابق، نتيجة لكبر السن.

ورغم محاولات الذباب الإلكترونى القطرى تبرير سقطة لسان الأمير القطرى السابق، ومحاولة التأكيد أن حديثه عن السجن التعسفى مجرد مزحة، ولكن مغردون من مختلف بلدان الوطن العربى وجهوا العديد من الانتقادات لتصريحات حمد بن خليفة، حيث قال عبد اللطيف آل الشيخ "سبحان من نزع الهيبة من حمد بن خليفة وجعله يتباهى بسجن المواطنين محاولة منه أن يُثبت هيبته المنزوعة".

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حمد بن خليفة بن حمد بن عبدالله بن جاسم بن محمد آل ثاني (1 يناير 1952 -)، أمير دولة قطر السابق. تولى الإمارة في 27 يونيو 1995 بعد قيامه بانقلاب أبيض على والده أمير دولة قطر آنذاك خليفة بن حمد آل ثاني حتى تنازله عن الحكم لابنه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في 25 يونيو 2013 .

شغل منصب رئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب منذ إنشائه عام 1979 وحتى عام 1991 حين أنشأت الهيئة العامة للشباب والرياضة وعيّن رئيس لها. كما أنه شغل منصب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط.

في 27 يونيو 1995 قلب الحكم على والده الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني في انقلاب أبيض والقى خطاب الانقلاب في نفس اليوم، وفي نفس اليوم ايضاً تم اعتقال 36 من انصار والده وبعد شهور من اقصاء والده عن الحكم اتهم والده بتدبير محاولة انقلابية لاسترداد الحكم، الا ان تلك المحاولة فشلت، وتم ضبط قياداتها بمن فيهم وزير سابق، واعادته إلى الدوحة من بيروت سنة 2003.