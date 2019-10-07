كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طالبان تعلن إطلاق سراح العديد من سجناءها في السجون الأفغانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤولو طالبان إن العديد من أعضاء المجموعة قد تم إطلاق سراحهم من السجون الأفغانية، بما في ذلك حكام الظل السابقين، وهي الخطوة الأولى من نوعها منذ إعلان ان اتفاق السلام الذي بدا وشيكًا اصبح "ميتًا" وبعد أيام قليلة من لقاء المبعوث الأمريكي مع كبار قادة طالبان في العاصمة الباكستانية.

وقال المسؤولون أيضًا إن طالبان أطلقت سراح ثلاثة مهندسين هنود كانوا يحتجزونهم، رغم أن ذلك لم تؤكده نيودلهي أو الحكومة الأفغانية.

تحدث مسؤولو طالبان يوم الأحد شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأن قيادتهم لا تسمح لهم بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

وقال المسؤولون إن حكام الظل في إقليم كونار بشمال شرق البلاد ومقاطعة نمروز الجنوبية الغربية، الشيخ عبد الرحيم ومولفي رشيد، كانوا من بين اعضاء طالبان الذين تم إطلاق سراحهم.

لقد أنشأت طالبان حكومة الظل في جميع أنحاء البلاد وفي المناطق الخاضعة لسيطرتها، وقد أنشأوا حتى المحاكم.

اتصلت وكالة أسوشيتيد برس بوزارة الدفاع الأفغانية ومكتب الرئيس لكنها رفضت التعليق.

التقى مبعوث السلام الأمريكي زلماي خليل زاد الأسبوع الماضي مع كبير مفاوضي طالبان الملا عبد الغني بارادار، وهو أحد مؤسسي حركة طالبان المتشددة ورئيس وفد طالبان إلى العاصمة الباكستانية. وقالت طالبان إنهم كانوا في إسلام أباد لمناقشة حالة قرابة 1.5 مليون لاجئ أفغاني يعيشون في المدينة.

وقال مسؤولون أمريكيون إن خليل زاد موجود في العاصمة الباكستانية لمتابعة المحادثات التي أجراها في سبتمبر في نيويورك مع مسؤولين باكستانيين بمن فيهم رئيس الوزراء عمران خان.

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أصرت الولايات المتحدة على أن خليل زاد لم يكن في باكستان لاستئناف محادثات السلام - على الأقل حتى الآن.

لكن أكدت طالبان وباكستان أن الجانبين التقيا.

هذا الاجتماع مهم، وهو الاول الذي يعقده خليل زاد مع طالبان منذ الشهر الماضي عقب اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ان الصفقة اصبحت "ميتة"، بعد زيادة العنف في صفوف طالبان، والذي شمل موت جندي أمريكي.

ما زال ترامب يقول إنه يريد الخروج من أفغانستان، وإنهاء أطول حرب أمريكية، وسحب قواته البالغ عددها 14000 جندي. كما انتقد الحكومة الأفغانية لعدم بذل المزيد من الجهد للدفاع عن أفغانستان والاعتماد على قوات الولايات المتحدة وحلف الناتو للشرطة في البلاد.

في حين أن تفاصيل اجتماع خليل زاد مع طالبان كانت غير واضحة، كانت هناك تقارير تفيد بأن الجانبين ناقشا تبادل الأسرى، مع مناقشة حرية أستاذين - أمريكي وأسترالي - من الجامعة الأمريكية في العاصمة الأفغانية.

تم اختطاف الأستاذ الأمريكي كيفن كينج والأسترالي تيموثي ويكس في كابول في 7 أغسطس 2016.

وأصدرت طالبان مقاطع فيديو عن الرجلين وقالت إن أوضاعهما تدهورت.

