كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق يلقي باللوم على الأيدي "الخبيثة" في مقتل 100 شخص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
سارعت الحكومة العراقية لاحتواء الغضب الشعبي الذي أصاب بغداد وعدد من المدن الجنوبية منذ يوم الثلاثاء. وردت قوات الأمن بقمع التجمعات التلقائية للمتظاهرين الذين يطالبون بتوفير وظائف وخدمات أفضل وإنهاء الفساد المستشري في الدولة الغنية بالنفط.
في أول بيان رسمي صادر عن الحكومة حول أعمال العنف، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية سعد معن يوم الأحد إنه قتل 104 شخص في ستة أيام من الاضطرابات، بينهم ثمانية من أفراد قوات الأمن، وأكثر من 6000 جريح. وقال إن التحقيق جار لتحديد من كان وراء أكثر أيام العنف دموية في بغداد يوم الجمعة.
الاضطرابات هي أخطر تحد يواجه العراق بعد عامين من الانتصار على مقاتلي الدولة الإسلامية. تأتي الفوضى أيضًا في وقت حرج بالنسبة للحكومة، التي وقعت في وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في المنطقة. العراق متحالف مع كلا البلدين ويستضيف الآلاف من القوات الأمريكية، وكذلك القوات شبه العسكرية القوية المتحالفة مع إيران.
حث الزعيم الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني المتظاهرين وقوات الأمن على إنهاء العنف، بينما دعا رئيس وزراء البلاد المتظاهرين إلى العودة إلى ديارهم. كما تعهد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بمقابلة المحتجين أينما كانوا وبدون أي قوات مسلحة لسماع مطالبهم.
دافع عبد المهدي عن قوات الأمن، قائلًا إنهم يؤدون واجباتهم وسوف يستخدمون القوة فقط في حالات الدفاع عن النفس القصوى.
وقال عبد المهدي لمجلس وزرائه مساء السبت في تصريحات نقلها التلفزيون "لا يمكننا قبول استمرار هذا الوضع".
متحدثًا يوم الأحد، قال معان، المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن المتظاهرين أحرقوا 51 مبنى عام وثمانية مقار للأحزاب السياسية. وادعى أن قوات الأمن لم تواجه المتظاهرين، مضيفًا أن "الأيدي الخبيثة" كانت وراء استهداف المتظاهرين وأعضاء الأمن على حد سواء.
وهذا يتناقض مع روايات المتظاهرين والصحفيين في الموقع الذين قالوا إنهم شهدوا قيام قوات الأمن بإطلاق النار على المتظاهرين. وقال بعض المحتجين إن القناصة شاركوا أيضًا في فض الاحتجاجات. وقال معان إن معظم القتلى يوم الجمعة أصيبوا في الرأس والقلب.
وقد قال مسؤولون في وقت سابق إن هناك محاولات "للفتنة" من جانب القناصة الذين استهدفوا الأمن والمتظاهرين على حد سواء. لم يخض في التفاصيل.
في وقت متأخر من يوم السبت، أعلن رئيس الوزراء عن عدد من التدابير الرامية إلى إرضاء المتظاهرين، بما في ذلك دفع إعانات البطالة وتوفير الإسكان والأرض المدعومة للمجموعات ذات الدخل المنخفض.
ومع ذلك، خرج المتظاهرون إلى الشوارع مرة أخرى يوم الأحد - على الرغم من قلة الأعداد. تجمع المئات في شوارع جانبية بالقرب من مدينة الصدر، إحدى ضواحي بغداد، على بعد حوالي أربعة كيلومترات من ميدان التحرير، الذي كان مقصدًا للتجمعات التي استمرت أسبوعًا، على الرغم من أن السلطات منعت المتظاهرين من الوصول إليها.
وقال مسؤول طبي في مستشفى محلي ومسؤول أمني إنه قتل 12 متظاهرًا وأصيب أكثر من 50 آخرين أثناء محاولتهم مرارًا اختراق طوق أمني للتوجه إلى وسط المدينة. تحدث المسؤولون، الذين لم يقدموا تفاصيل، شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالتحدث إلى الصحفيين.
عززت قوات الأمن وجودها في وسط بغداد، وانتشرت حتى مدينة الصدر لإغلاق ميدان التحرير.
أغلقت قوات الجيش طريقًا رئيسيًا يوم الأحد لمنع المحتجين من التقدم، ثم أطلقت عليهم النار لإعادتهم. بعد حوالي ساعة، كان هناك إطلاق نار كثيف، حيث أطلق الجنود النار على رؤوس المتظاهرين أثناء محاولتهم التقدم.
وقد ناشدت مبعوث الامم المتحدة للعراق، جانين هينس بلاشارت، مساء السبت انهاء العنف ودعا الى محاسبة المسؤولين. "هذا يجب أن يتوقف. أدعو جميع الأطراف إلى التوقف والتأمل".