كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق يلقي باللوم على الأيدي "الخبيثة" في مقتل 100 شخص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قُتل 12 متظاهرًا مناهضًا للحكومة يوم الأحد في احتجاجات متواصلة في العاصمة بغداد، وهي أحدث حالات الوفاة في ستة أيام من الاشتباكات التي خلفت أكثر من 100 قتيل وآلاف الجرحى.

سارعت الحكومة العراقية لاحتواء الغضب الشعبي الذي أصاب بغداد وعدد من المدن الجنوبية منذ يوم الثلاثاء. وردت قوات الأمن بقمع التجمعات التلقائية للمتظاهرين الذين يطالبون بتوفير وظائف وخدمات أفضل وإنهاء الفساد المستشري في الدولة الغنية بالنفط.

في أول بيان رسمي صادر عن الحكومة حول أعمال العنف، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية سعد معن يوم الأحد إنه قتل 104 شخص في ستة أيام من الاضطرابات، بينهم ثمانية من أفراد قوات الأمن، وأكثر من 6000 جريح. وقال إن التحقيق جار لتحديد من كان وراء أكثر أيام العنف دموية في بغداد يوم الجمعة.

الاضطرابات هي أخطر تحد يواجه العراق بعد عامين من الانتصار على مقاتلي الدولة الإسلامية. تأتي الفوضى أيضًا في وقت حرج بالنسبة للحكومة، التي وقعت في وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في المنطقة. العراق متحالف مع كلا البلدين ويستضيف الآلاف من القوات الأمريكية، وكذلك القوات شبه العسكرية القوية المتحالفة مع إيران.

حث الزعيم الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني المتظاهرين وقوات الأمن على إنهاء العنف، بينما دعا رئيس وزراء البلاد المتظاهرين إلى العودة إلى ديارهم. كما تعهد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بمقابلة المحتجين أينما كانوا وبدون أي قوات مسلحة لسماع مطالبهم.

دافع عبد المهدي عن قوات الأمن، قائلًا إنهم يؤدون واجباتهم وسوف يستخدمون القوة فقط في حالات الدفاع عن النفس القصوى.

وقال عبد المهدي لمجلس وزرائه مساء السبت في تصريحات نقلها التلفزيون "لا يمكننا قبول استمرار هذا الوضع".