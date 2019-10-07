كفر مندا: المحكمة العليا تنظر بالتماس نزاهة الانتخابات المحلية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعقد المحكمة العدل العليا، جلسة المداولة حول القضية المتعلقة بطلب الطعن في نتائج الانتخابات للمجلس المحلي في كفر مندا، وقد يصدر في الأيام القريبة قرار حول هذه القضية.

وكان قاضي المحكمة العليا قد قبل الالتماس الذي تقدم به المرشح لرئاسة مجلس كفر مندا المحلي، علي خضر زيدان، بتاريخ 09.07.2019، بخصوص القضية المتعلقة بنزاهة الانتخابات المحلية، وقرر القاضي تشكيل فريق قضاة للمداولة في القضية وتعيين موعد لاحق لبحثها في المحكمة العليا.

وألزم القاضي، في حينه، وزارة الداخلية ولجنة الانتخابات ورئيس المجلس المحلي، مؤنس عبد الحليم، تقديم موقف محتلن بموجب التطورات الأخيرة للقضية لغاية خمسة أيام قبل الموعد الذي يتم تحديده لبحث القضية.

وقال المرشح لرئاسة مجلس كفر مندا المحلي، علي خضر زيدان، إن "هذا يؤكد مما ضم المسار الجنائي إلى المسار القضائي ليتم عرضه وبحثه أمام المحكمة العليا. سنتعامل مع قرار المحكمة أيا كان ونحترمه، مع ثقتنا الكاملة بصدق قضيتنا وعدالتها".

وقال رئيس مجلس كفر مندا المحلي، مؤنس عبد الحليم، حول طلب منافسه على الرئاسة، علي زيدان، المقدم للمحكمة العليا بالالتماس على قرار المحكمة المركزية التي رفضت، العام الماضي، طلبه بالطعن بنتائج الانتخابات المحلية: "لقد آثرت عدم التعرض لهذا الموضوع إعلاميا بغية تهدئة الشارع المنداوي المحتقن والمترقب للتطورات في المحاكم علما أن أي ضجيج إعلامي لن يؤثر على أي قرار من قبل الجهات المختصة إذا كانت المحاكم أو الشرطة والنيابة العامة، إنما من شأنه فقط توتير العلاقات بين أبناء البلد الواحد وخلق حالة من الهيجان لدى الأنصار والمؤيدين من كلا الطرفين".

تحذيرات

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وتحسبا لأي طارئ في كفر مندا، حذرت الشرطة المواطنين وطالبتهم بعدم إطلاق المفرقعات، وعدم الدعوة إلى العنف أو التحريض على العنف بشكل مباشر أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو الانجرار إلى المشاحنات وأحداث العنف.

وأضافت الشرطة: "نعلمكم ونحذر بأننا سنتعامل بكل حزم وشدة مع كل المخالفين لهذه التعليمات، ولن نتوانى في القبض على كل مخالف وتقديمه للمحكمة وإنزال أقصى العقوبات الممكنة حسب القانون. كما نعلم الجميع أننا نقوم حاليا باستدعاء جميع الأشخاص، أصحاب السوابق للتوقيع على تعهد والتزام بعدم الدعوة إلى العنف أو المشاحنة عبر مواقع التواصل، وعدم استعمال المفرقعات. كما ستكون هناك مراقبة من قبل الشرطة لمواقع التواصل الاجتماعي والساحات العامة وشوارع البلد".

المفرقعات التي ضبطتها الشرطة، أمس

اعتقالات ومفرقعات

وضبطت الشرطة أمس، الأحد، 2,100 علبة من المفرقعات والألعاب النارية في كفر مندا، وجرى اعتقال مشتبهين (21 و51 عاما) من سكان القرية. وجرى التحقيق مع المشتبهين في مركز الشرطة، كما تمت مصادرة الألعاب النارية، ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في عكا بطلب تمديد اعتقالهما، اليوم الإثنين.