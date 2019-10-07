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القصف الحوثي يواصل حصد أرواح المدنيين بتعز

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 يتواصل القصف الحوثي على مناطق آهلة بالسكان في محافظة تعز،جنوب صنعاء 256كم.

 

 

وفي التفاصيل، استشهد  مدنيان وأصيب 4 آخرون جراء سقوط قذائف مدفعية أطلقتها ميليشيات الحوثي، على أحياء سكنية في مدينة تعز.

 

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وأكدت مصادر محلية أن الانقلابيين قصفوا بأربع قذائف هاون من مواقع تمركزهم في شارع الخمسين، منطقة بئر باشا السكنية غربي تعز، طبقاً لموقع "العربية نت".

 

كما سقطت القذائف في الأحياء السكنية المحيطة بنادي الصقر الرياضي في بئر باشا، ما أدى إلى استشهاد مدنيين اثنين وإصابة 4 آخرين، بينهم اثنان في حالة خطرة، بحسب المصادر التي أشارت إلى نقل المصابين إلى مستشفى البريهي لتلقي العلاج.

 

وتفرض ميليشيات الحوثي، حصاراً خانقاً على تعز منذ أربع سنوات، وتشن بشكل متكرر عمليات قصف تستهدف الأحياء المكتظة بالسكان في المدينة، وارتكبت عدداً من المجازر بحق الأهالي راح ضحيتها عدد من المدنيين الأبرياء، بينهم نساء وأطفال.

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