شكرا لقرائتكم خبر عن المليشيا الحوثية تعاود قصف مواقع المشتركة في حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

عاودت مليشيات الحوثي الإرهابية قصفها واستهدافها المتكرر على مواقع القوات المشتركة شمال مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن بالأسلحة المختلفة. Advertisements وأفادت مصادر عسكرية ميدانية أن عناصر مليشيا الحوثي استهدفت على مواقع القوات بالقذائف والأسلحة الثقيلة والمتوسطة والأسلحة القناصة. وأضافت المصادر أن المليشيات أطلقت القذائف من مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 وعيار 82 ، واستهدفت المواقع بالأسلحة الثقيلة عيار 23 ، فيما فتحت النار على مواقع أخرى بسلاح معدل البيكا وسلاح 14.5 وسلاح 12.7 بالإضافة إلى سلاح القناص وغيرها من الاسحلة الرشاشة .

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