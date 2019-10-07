شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثية تُكثف خروفاتها في الدريهمي بالحديدة والان مع التفاصيل

كثفت مليشيات الحوثي الموالية لإيران من خروقاتها اليومية بقصف واستهداف مواقع تمركز القوات المشتركة في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة غرب اليمن بمختلف أنواع الأسلحة والقذائف.

وأفاد مصدر عسكري ميداني عن قيام المليشيات بقصف المواقع المتمركزة جنوب الدريهمي بمدفعية الهاون الثقيل من عيار 82 ، فيما قصفت المواقع شرق المديرية بقذائف مدفع B10 بشكل عنيف.

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وأضاف المصدر أن المليشيا فتحت نيران أسلحتها على مواقع أخرى شمال الدريهمي مستخدمة الأسلحة الثقيلة م.ط من عيار 23 وبالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 بشكل مكثف وعنيف منذ ساعات الظهيرة وحتى اللحظة.

ويتزامن القصف والإستهداف الحوثي الممنهج واليومي في كافة مناطق الحديدة مع هجمات شنتها المليشيا مؤخراً على مواقع القوات المشتركة في مديريات حيس والتحيتا جنوبي الحديدة في محاولة منها لإستعادة السيطرة عليها وباقي المناطق التي خسرتها سابقاً وباءت جميعها بالفشل والإنكسار.