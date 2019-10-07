شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير عبدالرحمن بن مساعد يوضح سعي قطر لنشر الفوضى والان مع التفاصيل

هاجم الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد، قطر، مبيناً ضررها على المحيط العربي. وقال الأمير في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - "صحيح أن سعي قطرلإيذاء جوارها لم يتوقف لأكثر من ٢٠ عامًا". Advertisements وتابع "وصحيح أن قطر سخرت إمكاناتها لنشر الفوضى في محيطها العربي". ومضى "وصحيح أن قناة الجزيرة هي رأس حربة قطر في هذا الأمر". وأضاف "وصحيح أن عداء قطر للسعودية واضح وأكده التسجيلات مع القذافي.. تنتظرون ( لكن ) ؟.. ليس هناك لكن .. كل ما فات صحيح!".

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