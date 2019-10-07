شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الإمارات.. تحذير لمرتادي البحر من اضطراب الموج في الخليج العربي والان مع التفاصيل

ناشد المركز الوطني للأرصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة مرتادي البحر في الخليج العربي بأخذ الحيطة والحذر نظراً لاضطرابه.

وأضاف المركز - في بيان له اليوم الإثنين، تشرين الأول 07، 2019 - أن ارتفاع الموج يتراوح بين 4 إلى 6 وقد يصل إلى 7 أقدام في العمق، بفعل الرياح الجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية النشطة، والتي تصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة أحياناً.

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وأشار المركز في بيان إلى أن ذلك سيتسمر حتى الساعة 8 من مساء اليوم.

وشهدت عدد من مدن الإمارات، خلال الأيام الماضية، هطول أمطار بين المتوسطة والغزيرة.