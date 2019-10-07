شكرا لقرائتكم خبر عن المطيري: قطر وتركيا تتحالفان مع إيران وتدعمان حماس والان مع التفاصيل
قالت الكاتبة الخليجية نورا المطيري، إن قطر وتركيا تتحالفان مع إيران وتدعمان حركة حماس في فلسطين.
وأضافت المطيري أن إيران تحاصر العراق وتخنقه بالحرس الثوري وقائد فيلق القدس قاسم سليماني.
وتابعت المطيري عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الإثنين، تشرين الأول 07، 2019: حماس تدافع عن إيران وتنتصر لسليماني ضد العراق وتدين المحاولة المزعومة لاغتياله.
وختمت المطيري تغريدتها بالقول: هؤلاء الذين باعوا ضمائرهم الميتة منذ زمن بعيد للروافض والإخوان الإرهابيين.
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