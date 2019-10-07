شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى من المليشيا خلال مواجهات مع الجيش في المصلوب بالجوف والان مع التفاصيل

قتل عدد من القتلى والجرحى من مليشيا الحوثي المدعومة من ايران، على يد افراد الجيش الوطني، في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف، شمال شرقي اليمن.

وذكر موقع الجيش "سبتمبر نت" ان مليشيا الحوثي حاولت التسلل باتجاه مواقع الجيش، في جبهتي "سداح"، و"وقز"، بمديرية المصلوب.

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ولفت إلى أن قوات الجيش الوطني تمكنت من افشال هجوم مليشيا الحوثي، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد تكبدها قتلى وجرحى في صفوفها.

وكانت مليشيا الحوثي المدعومة من ايران، خلال الايام الماضية دفعت بتعزيزات كبيرة تجاه محافظتي عمران وصعدة.

إلى ذلك قتل وجرح 23 عنصرا من مليشيا الحوثي، بينهم قياديين بارزين، في مواجهات مع الجيش الوطني في محافظة الضالع جنوبي اليمن.