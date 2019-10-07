"سوريا الديمقراطية": واشنطن سحبت قواتها من المنطقة الحدودية مع تركيا

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، الإثنين، أن القوات الأمريكية انسحبت من المناطق الحدودية المتاخمة لتركيا.

وأكدت، في بيان، أنها "لن تتردد دقيقة واحدة في الدفاع عن نفسها أمام الهجوم التركي المزمع".

كانت القوات قالت إنها نفذت جميع الالتزامات التي تم الاتفاق عليها بناء على ثقتها بجهود الحلفاء في اتفاقية الآلية الأمنية، وقامت بإزالة كافة تحصيناتنا العسكرية.

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وأضافت: "أزلنا التحصينات من المنطقة بين "سري كانية وتل أبيض" ما شكل فراغاً أمنياً عولنا فيه على الاتفاقية التي تمت برعاية أمريكية.. إلا أن تهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تهدف لتحويل الآلية الأمنية إلى آلية لقتل وتهجير شعبنا، وتحويل المنطقة المستقرة والآمنة لمنطقة صراع وحرب دائمة".

وأشارت إلى أن أي هجوم تركي مزمع سيؤدي لدحر الجهود المشتركة من إمكانيات عسكرية طائلة ومقتل11 ألف من قوات سوريا الديمقراطية، والتي أفضت خلال 5 سنوات لتدمير "داعش" وتأمين الاستقرار والأمن لأهالي شمال شرقي سوريا.

كان البيت الأبيض أعلن أن الولايات المتحدة لن تشارك أو تدعم العملية العسكرية التي تقوم بها تركيا شمالي سوريا، بعدما هدد أردوغان، السبت، بأن بلاده ستنفذ عملية عسكرية جوية وبرية شرقي الفرات في سوريا.

يذكر أنه في 18 مارس/آذار 2018 احتلت القوات التركية والفصائل المسلحة التابعة لها منطقة عفرين السورية، إثر عملية عسكرية أطلق عليها أردوغان اسم "غصن الزيتون"، ونفذتها في يناير/كانون الثاني 2018.