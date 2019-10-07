بدء الجلسة الحوارية الأولى بمنتدى "الإسكان العربي" في دبي

انطلقت الجلسة الحوارية الأولى في المنتدى الوزاري العربي الثالث للإسكان والتنمية الحضرية الذي تستضيفه الإمارات بالتعاون مع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب والمكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

وجاءت الجلسة بعنوان "مستقبل الإسكان والتنمية الحضرية في العالم العربي"، يتحدث خلالها ماجد بن عبدالله الحقيل، وزير الإسكان في المملكة العربية السعودية، الدكتورة جنان محسن بوشهري، وزير الأشغال العامة، وزير الدولة لشؤون الإسكان في دولة الكويت، والدكتور عاصم عبدالحميد الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في جمهورية مصر العربية.

ويأتي المنتدى تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبمشاركة أكثر من 20 وزيرا عربيا وعدد مهم من رجال الأعمال.

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ويعد المنتدى آلية إقليمية للتشاور تجمع بين مختلف المتدخلين والمهتمين تحتضنه إحدى الدول العربية كل عامين لبحث قضايا الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة.

وينظم من طرف مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بجامعة الدول العربية بمشاركة جميع الدول العربية ممثلة بالوزارات ذات الصلة، وبدعم تقني وفني من طرف المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HABITAT).

ويهدف المنتدى إلى مناقشة وطرح رؤى عربية جديدة والتوصل إلى حلول مبتكرة وآليات فعالة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية لمختلف القضايا الحضرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية في الوطن العربي.