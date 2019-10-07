العراق يتعرض لإبادة جماعية.. هشتاج يتصدر الترند على موقع تويتر

الإثنين 7 أكتوبر 2019

متظاهرين العراق

كتب الخليج 365 ـ متابعات

تصدر هشتاج عن التظاهرات في العراق الترند السعودي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.



وتحت هشتاج #العراق_يتعرض_لاباده_جماعيه، كتب المئات من المدونين آلاف التغريدات المنددة بما يتعرض له العراقيون.

وأدان كثير من المغردين الصمت الدولي إزاء ما يتعرض له العراقيون على يد مليشيا موالية لإيران.

وفي وقت سابق اليوم وجه القائد العام للجيش العراقي بسحب قطاعات الجيش من مدينة الصدر واستبدالها بالشرطة الاتحادية.

وبحسب مصادر إعلامية فقد بدأت قوات الجيش المنتشرة في المدينة بالانسحاب.

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إلى ذلك، أعلن التلفزيون العراقي عن بدء محاكمة الضباط ممن ارتكبوا أخطا بحق المتظاهرين.

وذكر تلفزيون العراق، اليوم الإثنين، تشرين الأول 07، 2019 أن ذلك سيتم من خلال مجلس التحقيق.

وشهدت العراق خلال الأيام الماضية أكبر موجة تظاهرات احتجاجا على تردي الوضع المعيشي.

وقابلت قوات الأمن التظاهرات بالرصاص الحي ما أدى إلى مقتل أكثر من 100 متظاهر وإصابة نحو 4000.

وكانت السلطات العراقية قد أوقفت محو 1000 موظف بتهمة الفساد في ثاني أيان الاحتجاجات التي اجتاحت معظم المدن العراقية.