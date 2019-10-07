طقس الإمارات.. تحذير لمرتادي البحر من اضطراب الموج في الخليج العربي

الإثنين 7 أكتوبر 2019

الطقس

كتب الخليج 365 ـ متابعات

ناشد المركز الوطني للأرصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة مرتادي البحر في الخليج العربي بأخذ الحيطة والحذر نظراً لاضطرابه.



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وأضاف المركز - في بيان له اليوم الإثنين، تشرين الأول 07، 2019 - أن ارتفاع الموج يتراوح بين 4 إلى 6 وقد يصل إلى 7 أقدام في العمق، بفعل الرياح الجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية النشطة، والتي تصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة أحياناً.

وأشار المركز في بيان إلى أن ذلك سيتسمر حتى الساعة 8 من مساء اليوم.

وشهدت عدد من مدن الإمارات، خلال الأيام الماضية، هطول أمطار بين المتوسطة والغزيرة.