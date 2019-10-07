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الإثنين 7 أكتوبر 2019
الطقس
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الخليج 365 ـ متابعات
ناشد المركز الوطني للأرصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة مرتادي البحر في الخليج العربي بأخذ الحيطة والحذر نظراً لاضطرابه.
وأضاف المركز - في بيان له اليوم الإثنين، تشرين الأول 07، 2019 - أن ارتفاع الموج يتراوح بين 4 إلى 6 وقد يصل إلى 7 أقدام في العمق، بفعل الرياح الجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية النشطة، والتي تصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة أحياناً.
وأشار المركز في بيان إلى أن ذلك سيتسمر حتى الساعة 8 من مساء اليوم.
وشهدت عدد من مدن الإمارات، خلال الأيام الماضية، هطول أمطار بين المتوسطة والغزيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر طقس الإمارات.. تحذير لمرتادي البحر من اضطراب الموج في الخليج العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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