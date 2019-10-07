المطيري: قطر وتركيا تتحالفان مع إيران وتدعمان حماس

الإثنين 7 أكتوبر 2019

تميم وأردوغان

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قالت الكاتبة الخليجية نورا المطيري، إن قطر وتركيا تتحالفان مع إيران وتدعمان حركة حماس في فلسطين.



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وأضافت المطيري أن إيران تحاصر العراق وتخنقه بالحرس الثوري وقائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وتابعت المطيري عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الإثنين، تشرين الأول 07، 2019: حماس تدافع عن إيران وتنتصر لسليماني ضد العراق وتدين المحاولة المزعومة لاغتياله.

وختمت المطيري تغريدتها بالقول: هؤلاء الذين باعوا ضمائرهم الميتة منذ زمن بعيد للروافض والإخوان الإرهابيين.