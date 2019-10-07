لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد الحجار​ في تصريح على مواقع التواثل الاجتماع إلى انه "من رئيس ال​حكومة​ الراحل ​رفيق الحريري​ إلى رئيس الحكومة الراحل ​سعد الحريري​ الحال نفسها: رئيس حكومة يجول ​العالم​، لإيجاد الحلول للمشاكل الإقتصادية، وآخرون بعضهم في مواقع مسؤولة لا يجيدون سوى الكلام والتنظير وإختلاق المشاكل وتقاذف المسؤولية والتهجم على من نذر نفسه للعمل".

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كانت هذه تفاصيل خبر الحجار: البعض لا يجيد سوى الكلام والتنظير وإختلاق المشاكل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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